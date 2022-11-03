Политика

Рада освободила Чернышова от должности министра развития громад

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Рада освободила Чернышова от должности министра развития громад

Рада освободила Чернышова от должности министра развития громад

03.11.2022 13:50

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Укринформ

Верховная Рада освободила Алексея Чернышова от должности министра развития громад и территорий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме, передает Укринформ.

За это решение проголосовали 279 депутатов, отметил он.

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Как сообщал Укринформ, 2 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова об отставке.

Парламент назначил Чернышова министром развития громад и территорий Украины 4 марта 2020 года.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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