Политика
Рада освободила Чернышова от должности министра развития громад
Рада освободила Чернышова от должности министра развития громад
03.11.2022 13:50
Укринформ
Верховная Рада освободила Алексея Чернышова от должности министра развития громад и территорий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме, передает Укринформ.
За это решение проголосовали 279 депутатов, отметил он.
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Как сообщал Укринформ, 2 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова об отставке.
Парламент назначил Чернышова министром развития громад и территорий Украины 4 марта 2020 года.
По материалам: Укринформ