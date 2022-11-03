Президент обсудил с сенаторами США оборонную и экономическую помощь Украине

Президент обсудил с сенаторами США оборонную и экономическую помощь Украине

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03.11.2022 18:39

Укринформ

Президент Владимир Зеленский проинформировал американских сенаторов Кристофера Кунса и Роба Портмана о ситуации на фронте, ракетном терроре россии, а также обсудил с ними оборонную и экономическую помощь Украине.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Провел продуктивную встречу с настоящими друзьями Украины – американскими сенаторами Кристофером Кунсом и Робом Портманом. Поблагодарил за лидерскую поддержку. Рассказал о ситуации на фронте, ракетном терроре россии. Обсудили приоритетные направления помощи Украине – оборонной и экономической. Верим в общую победу!» — подчеркнул Зеленский.

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Президент также выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь украинской армии.

По материалам: Укринформ