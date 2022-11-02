КСУ признал конституционным закон об отмене неприкосновенности народных депутатов

01.11.2022 21:31

Укринформ

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины Закон “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)”.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ, передает Укринформ.

“Во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании Большая палата КСУ приняла решение по делу о конституционном контроле вступивших в силу зменений в Конституцию Украины по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)”, — отметили в КС.

Уточняется, что субъект права на конституционное представление утверждал, что закон неконституционен, считая, что он был принят с нарушением конституционной процедуры.

“Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу Закона не была нарушена, КСУ признал оспариваемый Закон соответствующим Конституции Украины”, — заявили в КС.

В свою очередь КСУ для обеспечения последовательности своей судебной практики, юридической определенности и конституционной стабильности, установил, что ему предстоит осуществлять дальнейший (a posteriori) конституционный контроль по конституционным поправкам после вступления в силу, поскольку отсутствие судебного контроля за процедурой рассмотрения и принятия соответствующих законов, которые определены предписаниями раздела XIII Конституции Украины, может иметь следствием ограничение или отмену прав и свобод человека и гражданина, ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности или изменение конституционного строя способом, который не разрешен Конституцией Украины.

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Судья-докладчик по этому делу – Виктор Кривенко. Текст этого решения и его резюме будут обнародованы на официальном сайте Конституционного Суда 2 ноября 2022 года.

Как сообщалось, рассмотрение представления 50 народных депутатов о конституционности закона, которым отменена депутатская неприкосновенность, Большая палата Конституционного суда начала 29 апреля 2020 года.

По материалам: Укринформ