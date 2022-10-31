Шмыгаль рассчитывает на содействие Чехии, чтобы переговоры о вступлении в ЕС начались в 2023 году

Шмыгаль рассчитывает на содействие Чехии, чтобы переговоры о вступлении в ЕС начались в 2023 году

31.10.2022 16:53

Укринформ

Европейская интеграция Украины была одним из ведущих вопросов межправительственных консультаций с Чехией, которая ныне председательствует в Совете ЕС.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

"Правительство Чехии подтвердило свою приверженность поддержке интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза. Рассчитываем на помощь чешских друзей во вхождении нашего государства в экономическое, логистическое и цифровое пространство ЕС. А также ожидаем, что Чехия ускорит процесс в переговорах о членстве в Евросоюзе", — написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для Украины крайне важно начать переговоры о вступлении, как только Европейская комиссия предоставит свою заключение относительно успеха Украины в выполнении рекомендаций.

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"Чешские партнеры отметили наш прогресс в этом направлении. Так что рассчитываем, что Чехия поспособствует тому, чтобы переговоры начались уже в 2023 году", — заявил Премьер-министр.

Как сообщалось, 31 октября чешская правительственная делегация во главе с Премьер-министром Петром Фиалой находится с рабочим визитом в Украине.

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Представители правительств Украины и Чешской Республики провели консультации и подписали документы о сотрудничестве.

По материалам: Укринформ