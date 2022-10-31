Правительства Украины и Чехии подписали три документа о сотрудничестве
Правительства Украины и Чехии подписали три документа о сотрудничестве
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31.10.2022 15:43
Укринформ
Представители правительств Украины и Чешской Республики подписали три документа о сотрудничестве.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на совместном брифинге с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве, передает корреспондент Укринформа.
Глава украинского правительства подчеркнул, что визит чешской делегации в Украину в один из самых сложных периодов современной истории государства – это проявление солидарности и большой поддержки украинцев.
При этом Шмыгаль отметил, что даже во время пребывания делегации Чехии, которая сейчас председательствет в Европейском Союзе, российская федерация продолжила атаки на критическую инфраструктуру Украины, демонстрируя абсолютное пренебрежение.
"Однако, несмотря на это, мы сегодня (31 октября – ред.) провели на самом деле историческую встречу между двумя правительствами. Впервые в истории нашего государства состоялось такое символическое проведение заседания правительства Украины, а также состоялись чрезвычайно эффективные и плодотворные правительственные консультации", – добавил Премьер-министр Украины.
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Он проинформировал, что по результатам встречи было подписано три документа. В частности, Меморандум о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия, Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Украины и Чехии, а также совместное заявление, в котором утверждена решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.
Кроме того, подписанты согласовали планы мероприятий на 2022-2024 годы по деятельности в рамках меморандума. Об этом сообщает Минэкономики.
В частности, планируется анализ анализа соответствия украинского законодательства в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия актам законодательства ЕС.
Меморандум также предусматривает обмен правилами, необходимыми для подготовки национальных стандартов в соответствии с законодательством обоих государств; разработка механизма мониторинга органов по оценке соответствия и рекомендаций по процессам управления по испытаниям продукции в лабораториях.
Предусматриваются и достижение взаимного признания результатов оценки соответствия взаимно поставляемой продукции, достижение взаимного признания результатов поверки и калибровки средств измерительной техники и проведения совместного сверки эталонов.
Межправительственные консультации между Украиной и Чешской Республикой / Фото: Правительственный портал
По материалам: Укринформ