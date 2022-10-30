Кулеба: Поведение россиян – это совершить преступление вечером, а утром «переговоры»

Кулеба: Поведение россиян – это совершить преступление вечером, а утром «переговоры»

30.10.2022 18:41

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что модель поведения российских властей является предсказуемой.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

«Модель поведения россиян такая предсказуемая: если они совершили преступление вечером, ждите, что утром они предложат "переговоры". Вчера они поставили под угрозу голода миллионы людей, сегодня они имитируют готовность к переговорам», — написал Кулеба.

Министр также добавил, что такое поведение россиян никого не должно вводить в заблуждение.

Как сообщал Укринформ, накануне россия обвинила Украину и Британию в "теракте против кораблей черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", и заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество не позволить россии под надуманным предлогом заблокировать "зерновой коридор", который гарантирует продовольственную безопасность миллионов людей.

Утром 29 октября на рейде временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Украина не подтверждает свою причастность к ним.

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В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Гутерреш призвал продлить срок действия Черноморской зерновой инициативы, который истекает 22 ноября.

По материалам: Укринформ