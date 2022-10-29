Правительство утвердило новые планы реализации решений СНБО по санкциям

28.10.2022 20:13

Укринформ

Правительство на заседании в пятницу утвердило новые планы реализации выполнения решений СНБО по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Телеграме, передает Укринформ.

«Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины были утверждены новые планы реализации выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Эти решения были введены в действие Указами Президента Украины», – отметил Немчинов.

По его словам, КМУ и Национальный банк Украины будут обеспечивать реализацию и мониторинг эффективности данных санкций.

Как сообщал Укринформ, 28 октября межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики утвердила новый санкционный список из более 1000 причастных к российской агрессии лиц, который будет подан на рассмотрение СНБО.

Читайте также: Норвегия ввела санкции против 30 физических и семи юридических лиц из рф

В новый санкционный пакет предлагают внести представителей власти государства-агрессора, военное руководство рф, руководителей российских банков.

Санкции вступят в силу после рассмотрения и принятия решения Советом национальной безопасности и обороны Украины и введения соответствующего решения СНБО в силу Указом Президента Украины.

По материалам: Укринформ