Экс-глава МИД Германии призвал к уголовному преследованию российских военных преступников

28.10.2022 23:23

Укринформ

Общественный деятель в области защиты прав человека, министр внутренних дел ФРГ с 1978 по 1982 год Герхарт Баум считает, что люди, совершившие военные преступления в Украине, должны преследоваться в Германии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bild.

Агрессивная война россии направлена на то, чтобы стереть с лица земли не только Украину как государство, но и демократию в целом, подчеркнул Баум. «На карту действительно поставлена свобода здесь», — сказал он.

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Как отмечается, немецкое уголовное право позволяет привлекать к ответственности иностранных преступников, даже если их преступления не имеют прямого отношения к Германии.

Как сообщал Укринформ, Международный уголовный суд намерен провести расследование массированной ракетной атаки, совершенной россией по территории Украины 10 октября.

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Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что при необходимости Украина может выдать подозреваемых в военных преступлениях россиян суду в Гааге даже несмотря на то, что россия не является членом МУС.

По материалам: Укринформ