Джапарова: Санкции против российских медиа – лучшее решение для защиты обществ

29.10.2022 07:25

Укринформ

Санкции против российских медиа являются лучшим решением для защиты обществ, а для борьбы с дезинформацией следует создать специальный вебсайт.

Об этом сказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Санкции против российских медиа были и остаются лучшим решением, чтобы защитить наши общества. Однако вредное влияние российской пропаганды и дезинформации до сих пор присутствует. Потому что она за много лет пустила глубокие корни по всему миру. Призывы к умиротворению, манипулированию ростом цен, попытки взорвать военную поддержку – это лишь часть вызовов, с которыми мы имеем дело каждый день", – убеждена Джапарова.

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28 октября первая замминистра открыла онлайн-мероприятие "Креативные пути усиления устойчивости к дезинформации и ложных сведений в бурные времена", организованное постоянными представительствами Украины, Литвы, Польши и Соединенного Королевства при ООН в рамках Глобальной недели медиаграмм.

"Эмине Джапарова предложила создать с участием Департамента глобальных коммуникаций Секретариата ООН специальный вебсайт, содержащий лучшие практики и творческие идеи в сфере борьбы с дезинформацией", — говорится в сообщении.

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По ее словам, дезинформация и пропаганда является частью инструментария россии в ее войне против Украины, которой российские официальные лица и пропагандисты с 24 февраля пытались оправдать агрессию и преступления рф. В частности, последний из них о т.н. "грязной бомбе", которую якобы Украина разрабатывает для нападения на россию и который российская делегация пытается продвигать в рамках ООН.

Кроме того, среди других примеров российской дезинформации Джапарова привела намерения россии переложить ответственность на Украину за якобы провоцирование мирового продовольственного кризиса. Она подчеркнула, что именно российские оккупанты заблокировали украинские порты, поставили под угрозу свободу судоходства, обстреливали украинские хранилища с сельскохозяйственной продукцией, перекрывали транспортные пути.

"И сегодня россия снова грозится возобновить "голодные игры", – отметила первая замминистра.

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По словам Джапаровой, с первых дней полномасштабного вторжения рф приоритетом Украины является перехват инициативы на информационном фронте с тем, чтобы не позволить россии навязать миру свое видение ситуации.

"В 2014 году было очень сложно объяснить даже Европейской аудитории, что это настоящая война, а не кризис. Что именно россия развязала войну, а не какие-то "боевики". Я рада, что нам удалось раскрыть миру глаза и нанести удар по российской пропагандистской машине", — подытожила она.

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Напомним: Украина вместе с партнерами проводит «Ярмарку креативных идей» в рамках Глобальной недели медиаграмотности уже во второй раз. Это мероприятие является частью усилий нашего государства и стран-партнеров на площадке ООН по противодействию распространению фейков и дезинформации.

В этом году ведущие украинские, литовские, польские и британские неправительственные организации ознакомили участников мероприятия с собственными креативными наработками, позволяющими потребителям информации более эффективно противостоять влиянию дезинформационных технологий.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ