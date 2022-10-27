Политика

Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина

Photo of Admin Admin Send an email 22 минуты agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина

Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина

27.10.2022 21:30

Укринформ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласились о необходимости продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путина с помощью жестких санкций.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт британского правительства, это произошло во время телефонного разговора глав правительств Великобритании и Германии.

"Обсуждая ужасные атаки россии против Украины, премьер-министр и канцлер согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путина с помощью жестких санкций", — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили свое желание развивать тесное сотрудничество между Великобританией и Европейским Союзом по общим вызовам, включая россию и глобальную энергетическую безопасность. "Оба сообщили, что с нетерпением ждут встречи в Индонезии в следующем месяце", — отмечается в сообщении.

Читайте также: На юге ВСУ выполнили 130 огневых задач

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским отметил непоколебимую поддержку нашего государства.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 22 минуты agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд в декабре — глава Минфина

7 минут ago

Украинская компания представила новый беспилотник

1 час ago

Частина Хмельниччини залишилася без світла

2 часа ago

Главное за четверг: Ставки ЕЦБ, прогноз курса гривны и военные расходы

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button