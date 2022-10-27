Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина
Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина
27.10.2022 21:30
Укринформ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласились о необходимости продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путина с помощью жестких санкций.
Как передает Укринформ со ссылкой на сайт британского правительства, это произошло во время телефонного разговора глав правительств Великобритании и Германии.
"Обсуждая ужасные атаки россии против Украины, премьер-министр и канцлер согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путина с помощью жестких санкций", — говорится в сообщении.
Лидеры также обсудили свое желание развивать тесное сотрудничество между Великобританией и Европейским Союзом по общим вызовам, включая россию и глобальную энергетическую безопасность. "Оба сообщили, что с нетерпением ждут встречи в Индонезии в следующем месяце", — отмечается в сообщении.
Читайте также: На юге ВСУ выполнили 130 огневых задач
Как сообщал Укринформ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским отметил непоколебимую поддержку нашего государства.
По материалам: Укринформ