Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина

Шольц и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и давлении на путина

27.10.2022 21:30

Укринформ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласились о необходимости продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путина с помощью жестких санкций.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт британского правительства, это произошло во время телефонного разговора глав правительств Великобритании и Германии.

"Обсуждая ужасные атаки россии против Украины, премьер-министр и канцлер согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путина с помощью жестких санкций", — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили свое желание развивать тесное сотрудничество между Великобританией и Европейским Союзом по общим вызовам, включая россию и глобальную энергетическую безопасность. "Оба сообщили, что с нетерпением ждут встречи в Индонезии в следующем месяце", — отмечается в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским отметил непоколебимую поддержку нашего государства.

По материалам: Укринформ