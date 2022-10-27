Посольство Украины в Латвии выразило несогласие с распространением пропаганды рф на телеканале «Дождь»

Посольство Украины в Латвии выразило несогласие с распространением пропаганды рф на телеканале «Дождь»

27.10.2022 15:03

Укринформ

Посольство Украины в Латвии выразило категорическое несогласие с пропагандой кремля, прозвучавшей в эфире телеканала «Дождь», в частности манипулятивной постановкой на одну ступень страны – жертвы агрессии и страны-агрессора, навязыванием представления об «одинаковой виновности и ответственности обеих сторон».

Заявление посольства обнародовано на его странице в Фейсбуке, передает Укринформ.

Украинское дипломатическое представительство обратило внимание на то, что в эфире программы «Тут и сейчас» от 26 октября «так называемый эксперт из страны-террориста россии А. Серенко позволил себе распространение российской пропаганды относительно войны против Украины при полном отсутствии реакции со стороны ведущего».

По словам дипломатов, обсуждая тему участия граждан третьих стран в террористической войне рф против Украины, «эксперт», в частности, назвал войну «в первую очередь, просто бизнесом, причем – с обеих сторон», подчеркнул, что в рамках этого «бизнеса» «по обе стороны фронта есть охотники за головами, которые пытаются вербовать наемников», оценив ситуацию как таковую, в которой «нет хороших и плохих».

Посольство напомнило о юридических основах участия в вооруженном сопротивлении агрессору бойцов Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который был официально образован 27 февраля. Украинские дипломаты подчеркивают, что это стало «не чем иным, как реакцией на планы кремлевских преступников — физически уничтожить украинский народ и его государственность, а вместе с ними и мировой порядок, основанный на международном праве».

«Выражаем сожаление, что в условиях любезно предоставленного им в Латвии убежища и возможности объективно и откровенно освещать преступную неспровоцированную войну россии против Украины журналисты канала "Дождь", которые утверждают, что были вынуждены бежать от преследований российского диктаторского режима, что они не ассоциируют себя с ним и являются носителями "ценностей", противоположных его "скрепам", продолжают предоставлять площадку российским пропагандистам», — заявили в посольстве.

Дипломатическое представительство Украины в Латвии надеется, что приведенным фактам и действиям будет дана адекватная оценка. «Со своей стороны, Украина с помощью Латвии и всех наших партнеров в цивилизованном мире продолжит решительную борьбу с терроризмом и пропагандой рф до совместной победы над агрессором», — заявили в посольстве.

Читайте также: Что-то грязный «Дождь» пошел, или Защита от агрессии как «украинский бизнес»

Как сообщалось, Служба государственной безопасности Латвии проинформировала высших должностных лиц страны о рисках, связанных с работой растущего числа российских медиакомпаний на территории Латвии.

После полномасштабного вторжения россии в Украину латвийский Национальный совет по электронным СМИ прекратил вещание в стране многих российских и белорусских телеканалов.

Независимый телеканал «Дождь», прекративший свою деятельность в россии, продолжает работу в Риге.

По материалам: Укринформ