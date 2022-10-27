Директор ЦРУ в начале октября посетил Украину с необъявленным визитом — CNN

26.10.2022 23:55

Укринформ

В начале этого месяца директор ЦРУ Билл Бернс посетил Украину с необъявленным визитом, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации США, передает Укринформ.

«В ходе визита он (глава ЦРУ Билл Бернс – ред.) подтвердил приверженность США делу поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными», – отмечается в сообщении.

Подробности поездки главы ЦРУ в Украину и его встреч с государственным руководством не сообщаются. Однако подчеркивается, что поездка Бернса состоялась в момент, когда США все больше обеспокоены возможностью рф применить ядерное оружие в войне, развязанной против Украины.

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Как сообщал Укринформ, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона предупредила путина лично о последствиях, если он решит применить ядерное оружие в войне против Украины.

По материалам: Укринформ