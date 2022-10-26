Политика

Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Видео

26.10.2022 17:58

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Встреча лидеров состоялась в Киеве, сообщила пресс-служба главы Украинского государства, передает Укринформ.

«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посещающим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине!», — отметил Зеленский.

Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Президенты также провели пресс-конференцию для СМИ в Мариинском дворце.

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Как сообщалось, накануне Президент Гвинеи-Бисау посетил российскую федерацию, где встречался с путиным.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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