Политика
Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау
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26.10.2022 17:58
Укринформ
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Встреча лидеров состоялась в Киеве, сообщила пресс-служба главы Украинского государства, передает Укринформ.
«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посещающим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине!», — отметил Зеленский.
Президенты также провели пресс-конференцию для СМИ в Мариинском дворце.
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Как сообщалось, накануне Президент Гвинеи-Бисау посетил российскую федерацию, где встречался с путиным.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ