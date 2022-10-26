Залужный и Ермак обсудили сотрудничество с советником премьера Британии

Залужный и Ермак обсудили сотрудничество с советником премьера Британии

26.10.2022 20:49

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, это произошло во время телефонного разговора главнокомандующего ВСУ, руководителя ОПУ Андрея Ермака и советника по вопросам нацбезопасности премьер-министра Великобритании, передает Укринформ.

Отмечается, что руководитель ОПУ высоко оценил первые телефонные переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, состоявшиеся накануне. Он отметил, что во время этого разговора был подтвержден курс Великобритании в поддержку Украины и продолжение двустороннего сотрудничества.

Руководитель Офиса Президента Украины подчеркнул абсурдность заявлений российского руководства относительно якобы намерений Украины создать "грязную бомбу". В этом контексте Ермак отметил, что Украинское государство открыто для визита экспертов МАГАТЭ, которые смогут засвидетельствовать безосновательность таких обвинений.

Руководитель ОПУ также отметил важность проведения онлайн-саммита в формате НАТО + Украина.

Он выразил благодарность Великобритании, предоставляющей значительную политическую и оборонную поддержку Украине, и отметил системную координацию усилий сторон в широком круге вопросов.

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В то же время, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал собеседника об оперативной ситуации на фронте и поблагодарил британских партнеров за помощь украинским защитникам во время противостояния российской агрессии.

Как сообщал Укринформ, король Великобритании Чарльз 25 октября официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ