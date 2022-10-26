Штаты поддерживают сотрудничество Украины и МАГАТЭ на фоне заявлений рф о «грязной бомбе» — Блинкен

Штаты поддерживают сотрудничество Украины и МАГАТЭ на фоне заявлений рф о «грязной бомбе» — Блинкен

25.10.2022 23:29

Укринформ

США приветствуют и поддерживают взаимодействие между Украиной и МАГАТЭ и для опровержения лживых заявлений россии о подготовке к применению «грязной бомбы» украинской стороной на собственной территории.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом шла речь в разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, о котором сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь США приветствовал договоренность между МАГАТЭ и Украиной на фоне фальшивых заявлений россии о так называемой «грязной бомбе», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Блинкен и Гросси обсудили угрозы для глобальной безопасности, «следующие из незаконного и неспровоцированного вторжения россии в Украину». В этой связи глава Госдепа выразил глубокую признательность МАГАТЭ «за усилия в контексте украинского вопроса», включая реагирование на ситуацию на Запорожской АЭС.

Читайте также: Сотрудничество с МАГАТЭ позволяет сорвать дезинформационную кампанию рф относительно «грязной бомбы»

Как сообщал Укринформ, представители МАГАТЭ согласились посетить по запросу украинской стороны два ядерных объекта в нашей стране, чтобы убедиться, что там нет никакой незаявленной деятельности и материалов.

По материалам: Укринформ