Глава парламента Хорватии призвал не останавливаться в помощи Украине

25.10.2022 12:28

Укринформ

Глава Сабора Республики Хорватия Гордан Яндрокович призвал не останавливаться в помощи Украине на пути к её победе.

Как передаёт корреспондент Укринформа, об этом глава хорватского парламента заявил во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы в Загребе.

"Давайте не останавливаться в помощи Украине на её пути к окончательной победе", — призвал Яндрокович.

Он выразил уверенность, что представители парламентов международной Крымской платформы продолжат поощрять свои правительства двигаться по этому пути и заставят их осознать необходимость усиления всех видов поддержки Украины.

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Глава парламента подчеркнул, что Хорватия резко осудила российскую агрессию и поддерживает Украину.

По его словам, продолжение российской агрессии придало новый импульс Крымской платформе. “С 24 февраля каждая наша встреча – это возможность обсудить новые более эффективные общие инструменты давления на рф. И окончательная цель очевидна – россия должна уйти из территорий, которые ей не принадлежат”, — подчеркнул Яндрокович.

Он напомнил о резолюции ООН об осуждении попытки незаконной аннексии украинских территорий, "в которой было сказано решительное "нет" применению крымской модели ещё к четырем областям Украины", и подчеркнул, что это осуждение было единодушным.

"Тот факт, что резолюцию поддержали 143 страны, подтверждает, что сильное и устойчивое сопротивление агрессии и агрессору не утихает, нет усталости, на которую, безусловно, надеялись в москве", — подчеркнул Яндрокович, добавив, что международная изоляция россии усиливается.

Он также подчеркнул, что последние действия путина — сентябрьская мобилизация, незаконные «референдумы» и новые попытки аннексии, угрозы ядерным оружием, ракетные обстрелы многочисленных украинских городов и гражданской инфраструктуры — это всё признаки серьезной эскалации, но одновременно и признаки отчаяния.

Глава хорватского парламента отметил, что россияне столкнулись с сопротивлением украинского народа, сила и непреклонность которого сегодня вызывает восхищение всего мира.

По его словам, сейчас дух украинского народа очень напоминает дух хорватского народа три десятка лет тому назад, который противопоставил свою гордость, патриотизм и смелость агрессору, превосходившему его в военном плане.

"Однако сегодняшнее международное положение Хорватской Республики показывает, что даже после тяжелых страданий можно достичь мощного движения вперед", — подчеркнул Яндрокович.

Как сообщалось, 24-25 октября в Загребе проходит первый парламентский саммит международной Крымской платформы.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

По материалам: Укринформ