Белый дом готов обратиться к Конгрессу за новой помощью для Украины

Белый дом готов обратиться к Конгрессу за новой помощью для Украины

24.10.2022 23:42

Укринформ

Администрация президента США подтверждает свою неизменную приверженность поддержке Украины и готова обратиться в Конгресс с новым запросом о выделении дополнительной помощи.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает собственный корреспондент Укринформ.

«Президент четко заявил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И это требует от нас снова обратиться в Конгресс, чтобы обсудить дополнительное финансирование», — сказал представитель Белого дома.

Кирби не уточнил детали по конкретным запросам. Однако он заметил: "Мы, несомненно, будем готовы это сделать – как и в прошлом".

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Каксообщал Укринформ, на прошлой неделе президент Байден заявил, что США тратят много денег на помощь украинцам, потому что, как он подчеркнул, что необходимо, чтобы не дать путину достичь успеха в его агрессии.



По материалам: Укринформ