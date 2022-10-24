Устав ООН должен работать для мира, и украинцы достигают этого борьбой — Президент

Устав ООН должен работать для мира, и украинцы достигают этого борьбой — Президент

24.10.2022 23:02

Укринформ

Устав Организации Объединенных Наций должен работать для поддержания мира и международного правопорядка — в частности, этого украинцы достигают борьбой против российской вооруженной агрессии.

Как передает Укринформ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Глава государства напомнил, что 24 октября в мире отмечается День ООН. Именно в этот день в 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций — один из базовых документов, который должен работать для поддержания мира и международного правопорядка.

"Должен работать. И будет работать. В том числе и этого мы достигаем нашей борьбой против незаконной и неспровоцированной российской вооруженной агрессии. Каждый и каждая, кто пытается вернуть мир для Украины, борется и за то, чтобы мир и безопасность были возможны для всех других народов на земле", — сказал Президент.

Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за сотрудничество и за то, что он действительно на защите Устава ООН и глобального мира.

"Мы уже добились хороших результатов вместе – это и освобождение наших пленных, которых содержали в россии, это и экспортная зерновая инициатива, позволяющая снять остроту продовольственного кризиса в мире, это и разноплановое сотрудничество в структурах ООН. Спасибо за содействие во всем этом! И верю, что сможем добиться еще большего", — подчеркнул глава государства.

Читайте также: Президент: Мы отстояли независимость Украины, и россии этого уже не изменить

Президент также выразил благодарность всем, кто воюет и работает ради Украины.

Как сообщалось, Украина считает создание международного трибунала для привлечения российской федерации к ответственности за преступления против украинцев одной из важнейших задач и рассчитывает на поддержку соответствующей резолюции ООН в ноябре.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ