США, Франция и Британия отвергают любой повод рф для эскалации войны

Заявление

24.10.2022 07:18

Укринформ

Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Британии выступили с общим заявлением, осудив лживые попытки россии обвинить Украину в готовности применить «грязную бомбу» на собственной территории и подтвердив непоколебимую поддержку Украины.

Текст совместного заявления обнародован в ночь на понедельник на официальном вебсайте Госдепартамента США, передает Укринформ.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, снова заявляем о нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне текущей агрессии рф. Мы по-прежнему исполнены решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это потребуется», – отмечается в документе.

При этом отмечается, что главы министерств обороны этих трех западных стран ранее побеседовали с министром обороны россии сергеем шойгу по его просьбе.

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В заявлении также подчеркивается: все три страны высказали единую позицию, а именно, что «отвергают откровенно лживые утверждения россии о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на собственной территории». Кроме того, западные страны предупредили рф, что разоблачат любую попытку кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

"Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны рф", – отмечается в заявлении.

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Как сообщал Укринформ, в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном фальшивые нарративы рф о «грязной бомбе», а также о поставках в Украину средств ПВО.

По материалам: Укринформ