Украина работает в двух направлениях, чтобы остановить поставки дронов из Ирана в россию — Арахамия

Украина работает в двух направлениях, чтобы остановить поставки дронов из Ирана в россию — Арахамия

23.10.2022 12:19

Укринформ

Весь цивилизованный мир заинтересован в помощи Украине, поэтому наше государство использует все имеющиеся международные ресурсы для того, чтобы прекратить поставки Ираном дронов россии.

Об этом заявил народный депутат, председатель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, передает Укринформ со ссылкой на сайт парламента.

"Сегодня Украина работает в двух направлениях для того, чтобы остановить или существенно задержать поставки дронов из Ирана в россию. Во-первых, есть страны, которые способствуют транспортировке беспилотников, и мы с ними работаем. Во-вторых, наши военные захватили оба вида "Шахедов" в целом состоянии. Представители Главного управления разведки Минобороны вместе со специалистами разобрали эти беспилотники и сейчас отрабатывают каждый компонент, чтобы определить источники поставки деталей и разбалансировать логистические цепочки. Надеемся, что работа по этим двум направлениям даст результат", — сказал политик.

Он добавил, что на международной арене Иран сейчас пытается сохранить "хорошую мину при плохой игре", однако все понимают, что происходит на самом деле.

"Кроме того, что мы разорвали с Тегераном отношения, сейчас их ждет еще много сюрпризов от наших партнеров, потому что и в Совете безопасности ООН возникло много вопросов. Это прецедент глобального масштаба", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, действия Ирана дали очередной толчок для процессов в международных организациях.

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"Государства пытаются пересмотреть вопрос системы безопасности в мире. В частности, ООН появилась для того, чтобы не было новой мировой войны. Однако инертность, бюрократия организации, а также система принятия решений, когда, например, агрессор сидит в Совбезе ООН и может ветировать любые резолюции, заставляет дипломатов всех стран пересматривать устоявшиеся концепции", — отметил Давид Арахамия.

Он выразил надежду, что уже в ближайшее время появятся решения, которые позволят международным организациям работать гораздо эффективнее.

Как сообщалось, Германия призвала ООН расследовать использование россией беспилотников иранского происхождения против Украины, что может быть нарушением резолюции Совета безопасности ООН 2015 года относительно ограничений, наложенных на Иран. В письме, подписанном постпредами трех стран в ООН, выражается поддержка призыва Украины о проведении такого расследования.

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20 октября Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против Ирана за поставки им рф дронов-камикадзе, которые россия использует в войне против Украины.

По материалам: Укринформ