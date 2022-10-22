Еврокомиссия усилит поддержку в расследовании военных преступлений россии

21.10.2022 12:31

Укринформ

Офис генерального прокурора и Служба внешнеполитических инструментов Европейской комиссии будут сотрудничать для наказания преступлений агрессии, геноцида и военных преступлений российской федерации.

Об этом договорились во время встречи генеральный прокурор Андрей Костин и глава Службы Михаэль Вагнер, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОГП в Телеграме.

В ходе встречи генпрокурор отметил, что привлечение к ответственности страны-агрессора за совершение военных преступлений против украинского народа должно базироваться на расследовании самых сложных и жестоких случаев и направлении их в Международный уголовный суд. За планирование, подстрекательство, организацию и осуществление акта агрессии высшее политическое и военное руководство рф должно быть привлечено к ответственности в рамках специального трибунала, подчеркнул он.

«При этом принципиально важно для пострадавших и их родных получить возмещение за причиненный им агрессией ущерб. Именно из российских денег. Сегодня практически каждый украинец является жертвой военных преступлений россии. Люди потеряли близких и родных, дома, вынуждены переезжать в другие города, дети не могут ходить в школу и учатся онлайн – нет никого в Украине, кто не почувствовал бы на себе последствия этой войны. Поэтому должен быть разработан механизм компенсации», – подчеркнул Костин.

Птмечается, что представители Еврокомиссии согласились усилить поддержку в сфере предоставления экспертной помощи при расследовании военных преступлений. Также они будут способствовать цифровизации процессов работы органов и будут предоставлять необходимое оборудование. Также международные партнеры выразили заинтересованность в поддержке проекта, который должен помочь людям в поиске родных, исчезнувших во время вооруженной агрессии рф, информирует прокуратура.

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Как сообщалось, Офис генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал ресурс https://warcrimes.gov.ua для надлежащего документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине.

Фото: ОГП

По материалам: Укринформ