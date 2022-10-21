Байдена беспокоит, что республиканцы могут сократить помощь Украине
Байдена беспокоит, что республиканцы могут сократить помощь Украине
21.10.2022 04:52
Укринформ
Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса на выборах 8 ноября.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.
«Да, я обеспокоен этим, потому что они сказали, что сократят ее», — сказал Байден журналистам в Питтсбурге, отвечая на вопрос о перспективах помощи Украине в случае победы республиканцев.
На днях лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил, что для США должны быть и другие важные вещи, кроме помощи Украине.
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«Я думаю, что люди не собираются выписывать пустой чек Украине… А еще есть вещи, которые (администрация Байдена – ред.) не делает внутри страны… Украина важна, но в то же время это не может быть единственной вещью, которую они делают, и это не может быть пустым чеком», – отметил Маккарти.
Напомним, с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты предоставили Украине более 17,5 млрд долларов в рамках помощи в сфере безопасности.
Фото: The New York Times
По материалам: Укринформ