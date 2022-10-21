Байдена беспокоит, что республиканцы могут сократить помощь Украине

21.10.2022 04:52

Укринформ

Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса на выборах 8 ноября.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

«Да, я обеспокоен этим, потому что они сказали, что сократят ее», — сказал Байден журналистам в Питтсбурге, отвечая на вопрос о перспективах помощи Украине в случае победы республиканцев.

На днях лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил, что для США должны быть и другие важные вещи, кроме помощи Украине.

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«Я думаю, что люди не собираются выписывать пустой чек Украине… А еще есть вещи, которые (администрация Байдена – ред.) не делает внутри страны… Украина важна, но в то же время это не может быть единственной вещью, которую они делают, и это не может быть пустым чеком», – отметил Маккарти.

Напомним, с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты предоставили Украине более 17,5 млрд долларов в рамках помощи в сфере безопасности.

Фото: The New York Times

По материалам: Укринформ