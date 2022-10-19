россия с самого начала войны использует террористические методы — евродепутаты

россия с самого начала войны использует террористические методы — евродепутаты

19.10.2022 02:07

Укринформ

Депутаты Европейского парламента подчеркивают необходимость признать рф государством-спонсором терроризма или государством-террористом.

На этом они настаивали, выступая в дебатах по теме "Признание российской федерации государством — спонсором терроризма", передает корреспондент Укринформа.

В частности, представитель правового комитета Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар (Испания) от группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов отметил, что с начала российской войны против Украины ЕП поддерживает Евросоюз во всех действиях, чтобы реагировать на эту агрессию. Среди них – принятие санкций против активов российских олигархов по конфискации их имущества, а также целый ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку расследования военных преступлений Международным уголовным судом.

“Но россия – это государство, которое поддерживает и прямо финансирует террористическую деятельность на европейской земле. И это требует в рамках ЕС проявления воли по отношению к общей внешней, безопасности и оборонной политике. Речь идет о том, чтобы Европа раз и навсегда утвердилась как сила, которая вносит вклад в мировую безопасность”, — подчеркнул Агилар.

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В свою очередь глава подкомитета ЕП по безопасности и обороне, представитель группы «Обновить Европу» Натали Луазо (Франция) заявила: «Кому, как ни террористу, придет в голову атаковать гражданскую атомную электростанцию ​​и поставить ее под угрозу, храня там оружие? Кто, как ни террорист, будет бомбить роддом, театр, детский сад или убивать руководителя оркестра? Кто, как ни террорист, погрузит страну во тьму без всякой понятной военной цели, а лишь с единственной целью – причинить страдания, следовательно – терроризировать? Никто не может сомневаться в этом».

Луазо подчеркнула, что с самого начала войны россия использует террористические методы. Она также раскритиковала СМИ, которые приглашают в эфиры представителей посольства рф. В частности, Луазо призвала медиа задать себе вопрос — могли бы они представить, что пригласят спикера Аль-Каиды после 11 сентября? "Поэтому я не понимаю, что делает спикер российского посольства чуть ли не каждый день на наших телевизионных каналах".

"Из-за уважения жертв российского террора, из-за сострадания — больше не приглашайте его", — призвала евродепутат.

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Представительница группы Европейской народной партии Раса Юкнявичене (Литва) в своем выступлении подчеркнула, что россия должна быть названа государством-террористом. "Со всей очевидностью ядерное государство, постоянный член Совета Безопасности ООН совершает террористические акты, убивая гражданских, разрушая инфраструктуру и систематически прибегая к насилию и запугиванию", — констатировала она.

Юкнявичене подчеркнула: "россия — это не государство — спонсор терроризма, россия — это государство-террорист".

“Европейский Союз должен создать собственную правовую базу, определяющую, что такое террористическое государство, и определить, как с ним быть. Мы должны начать эту работу сейчас, а не откладывать завтра”, — призвала депутат Европарламента.

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Закрывая дебаты, ведущая заседание отметила, что голосование по этому вопросу будет проведено после 20 ноября на следующей сессии Европарламента.

Как сообщалось, 13 октября ПАСЕ по результатам срочных дебатов на тему "Новое обострение агрессии российской федерации против Украины" приняло резолюцию, в которой объявила нынешний режим рф террористическим.

По материалам: Укринформ