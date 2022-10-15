На ассамблее Межпарламентского Союза приняли резолюцию, осуждающую войну в Украине

15.10.2022 18:18

Укринформ

На 145-й Ассамблее Межпарламентского Союза была принята экстренная резолюция, осуждающая войну в Украине и выступающая против попыток анексии территорий Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Апарата Верховной Рады.

Отмечается, что резолюцию провела делегация, которую возглавляет первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. По словам представителя украинской делегации, народного депутата Леси Василенко, резолюцию поддержали парламентарии 119 государств, присутствовавших на ассамблее. Это уже вторая подряд ассамблея МПС, осуждающая действия российской федерации. "Для этой организации это однозначно беспрецедентный прорыв", – добавила Василенко.

Другой участник украинской делегации Алена Шкрум сообщила, что голосов на эту резолюцию до приезда украинской делегации не было, потому что в союзе каждая страна имеет разное количество голосов, которые зависят от населения. Для того чтобы резолюцию приняли, нужно было 2/3 голоса стран мира.

По словам Шкрум, страны ЕС очень поддерживали украинскую делегацию, однако сомневались, что резолюция будет принята.

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Как сообщал Укринформ, делегация парламента Украины во главе с первым заместителем Председателя Верховной Рады Александром Корниенко находится с рабочим визитом в Африке. В состав парламентской делегации вошли народные депутаты Украины: Ольга Руденко, Артур Герасимов, Алена Шкрум, Жан Беленюк, Леся Василенко и Алексей Жмеренецкий.

Фото: пресс-служба ВР

По материалам: Укринформ