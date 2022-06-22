Нападение России на Украину — это война на уничтожение – эксперты

Нападение России на Украину имеет «черты войны на уничтожение», отмечают исследовательские институты в Докладе о мире за 2022 г. Они выступают за поставки оружия Украине и предупреждают, что опасность «ядерной эскалации» значительно возросла.

В своем годовом отчете четыре института политических исследований признают драматические глобальные последствия российского вторжения в Украину. По их мнению, российская атака «достигает имперских целей и несет в себе признаки войны на уничтожение». Она встряхивает «европейский порядок мира и безопасности» и делает «неизбежным его пересмотр», пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

В соответствии с рекомендациями Доклада о мире 2022 г. Германия и ее страны-партнеры должны, с одной стороны, попытаться «повысить цену войны для России за счет военной поддержки Украины, экономических санкций и дипломатической изоляции», а с другой с другой стороны, «указать дипломатические пути выхода из войны, чтобы российские руководители были готовы к переговорам».

Эксперты прогнозируют, что даже в случае прекращения огня или прекращения российской агрессии возврата к прежнему «порядку сотрудничества и безопасности» в Европе не будет. Отношения с Россией «первоначально будут основываться на возможностях обороны и сдерживания и лишь постепенно, если вообще будут, снова проявлять элемент сотрудничества».

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия выступила за предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине.