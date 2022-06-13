Друзья Кремля: кто поздравил Путина с днем России

В воскресенье, 12 июня, россияне отметили День России. Страна, которая более 100 дней ведет кровопролитную и жестокую войну на Украине, получила сердечные приветствия от некоторых зарубежных лидеров, в которых они заверили в своей поддержке России.

В число стран, поздравивших Путина, входят, в частности, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты и Северная Корея, пишет УРА-Информ.

После неспровоцированной агрессии России против Украины 24 февраля большинство стран мира резко осудили Владимира Путина. С началом войны Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, призвав положить конец жестокому вторжению.

На сегодняшний день от рук российских оккупантов погибло большое количество украинских солдат, а экономические потери оцениваются в миллиарды долларов. Кроме того, по данным УВКБ ООН, в результате войны на Украине количество беженцев во всем мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек.

Жестокая политика России, однако, не мешает некоторым мировым лидерам оказывать поддержку Владимиру Путину. У них была такая возможность 12 июня, когда россияне отмечали национальный День России. Руководители 10 стран поздравили российский народ, заверив его в сотрудничестве. Это такие страны, как: Северная Корея, Беларусь, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Никарагуа.

Ранее мы сообщали, что у россиян огромное преимущество в технике над Украиной.