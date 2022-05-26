Политика

США отреагировали на предложение России по поводу снятия санкций

Вашингтон не пойдет на это.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 26 мая, 2022
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США не будут ослаблять санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Пресс-секретарь сослался на предложение заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

— Мы не верим в пустые обещания Москвы, и единственный способ, которым Россия может снять санкции, — это остановить агрессию против Украины, — сказал Прайс, пишет УРА-Информ.

Ранее Руденко заявлял, что Москва готова открыть гуманитарные коридоры для судов, перевозящих сельхозпродукцию из Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это предложение России попыткой шантажа международного сообщества.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила, что, по оценкам, в настоящее время в элеваторах Украины находится около 22 миллионов тонн зерна, которое не может быть вывезено из страны из-за российской блокады черноморских портов.

МИД Великобритании обвинил российские власти в использовании продовольствия в качестве оружия и призвал к немедленному прекращению блокады украинских портов.

Ранее стало известно, что блокирует шестой пакет санкций ЕС против России.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 26 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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