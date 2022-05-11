Арестович рассказал, ждать ли наступления со стороны Беларуси

В Беларуси проходят обычные учения и с их стороны нет угрозы наземного наступления. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он прокомментировал ситуацию с развертыванием Беларусью войск на границе с Украиной. Арестович отметил, что это плановые учения белорусской армии, а признаков подготовки наступления на украинскую территорию нет, пишет Первая Лента.

«Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале – прим.ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — сами (белорусские войска – прим.ред.) пойдут?», — заявил Арестович.

При этом он указал, что в Беларуси находится минимальное количество военных Российской Федерации и нет наступательных групп.

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