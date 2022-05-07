В Вильнюсе поддержали учреждение трибунала для расследования преступлений рф в Украине — МИД

В Вильнюсе поддержали учреждение трибунала для расследования преступлений рф в Украине — МИД

06.05.2022 22:54

Укринформ

На международной конференции в Вильнюсе приняли коммюнике по поддержке создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

Согласно ему, в Вильнюсе состоялась первая международная конференция, посвященная созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«Создание такого Специального трибунала очень важно, ведь на сегодняшний день нет международного суда или трибунала, который имел бы юрисдикцию привлекать к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины. Учреждение трибунала закрывает этот пробел», — отметили в МИД.

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По результатам конференции участники приняли Вильнюсское коммюнике по поддержке создания Специального трибунала.

Как сообщал Укринформ, 28 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы было предложено создать Специальный международный трибунал для расследования преступлений военной агрессии россии в Украине.

С 24 февраля в Украине идет развязанная россией, ничем не спровоцированная война.

По материалам: Укринформ