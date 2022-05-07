Главы МИД стран Балтии заявили о своем отношении к 9 мая

06.05.2022 20:12

Укринформ

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии наметили свое отношение к 9 мая.

Об этом главы дипломатии заявили на совместном брифинге со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Для нас 9 мая – это День Европы. Мы считаем, что это очень важный день. Это день, когда Министр иностранных дел Франции предложил видение мирной Европы. Я думаю, что стоит отметить этот день в этом году», – отметила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, 9 мая всегда было странным днем, если посмотреть, как его отмечают в россии. В то же время Ландсбергис убежден, что для тех, кто сейчас поддерживает Украину, этот день и события в россии будут скорее подчеркиванием тех преступлений, которые рф начала совершать 24 февраля.

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«Когда-то, когда россияне проснутся из того сна, в котором они сейчас находятся, они продолжат отмечать этот день, однако не как День победы, а как день начала совершения преступлений», — отметил министр.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем ответе акцентировал, что правительство его страны провозгласило, что 9 мая граждане будут вспоминать все жертвы российской агрессии в Украине.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что Украина после начала российской агрессии 24 февраля постоянно живет в состоянии угрозы со стороны рф и ежедневно, в том числе 9 мая, готова к любым сценариям.

Украинская разведка, а также ряд высокопоставленных военных в Великобритании и США заявили, что 9 мая путин может объявить общую мобилизацию в рф.

Фото: Твиттер Дмитрия Кулебы

По материалам: Укринформ