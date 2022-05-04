МИД поблагодарил Папу Римского за усилия ради мира в Украине

МИД поблагодарил Папу Римского за усилия ради мира в Украине

04.05.2022 04:02

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило Папу Римского Франциска за усилия по установлению справедливого мира и остановке войны

Об этом говорится в переданном Укринформу комментарии спикера МИД Олега Николенко.

Он отметил, что в министерстве внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera и ценят, что Украина остается в центре его внимания.

«Благодарны за усилия Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой другой третьей стороной. И для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни россия, ни лично путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле», — заявил Николенко.

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По словам спикера, римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз подтверждает приглашение Папе Римскому совершить визит в Киев.

«Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия для мира в Украине», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Папа Римский выразил готовность встретиться с лидером рф путиным в москве, чтобы попытаться остановить зверства, происходящие из-за российского вторжения в Украину.

По материалам: Укринформ