Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на фронте и в Мариуполе

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на фронте и в Мариуполе

30.04.2022 18:30

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию на фронте, в том числе в Мариуполе, и вопросы поддержки Украины.

Об этом глава государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Поддерживаю постоянный контакт с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира», – отметил Зеленский.

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Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет.

Захватчики устроили массовый террор на временно занятых территориях.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ