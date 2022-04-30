Украина призывает Нидерланды выпроводить из порта Амстердама танкер с российской нефтью

30.04.2022 10:47

Укринформ

Украина призывает правительство Нидерландов потребовать немедленного выхода из порта Амстердама нефтяного танкера "Sunny Liger" с российской нефтью.

Как передает Укринформ, об этом заявил в Твиттере пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Нефтяной танкер Sunny Liger с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного выхода этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем», — отметил спикер МИДа.

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Он добавил, что Украина также призывает докеров в Амстердаме последовать примеру шведских коллег. «Держитесь подальше от Sunny Liger. Откажитесь от обслуживания. Откажитесь от выгрузки его груза. Отсоедините голландский народ от российских денег, пропитанных кровью украинских детей и женщин», – призвал Николенко.

Как сообщалось, в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза, введенным против россии из-за военного вторжения в Украину. Все государства ЕС, имеющие морские или речные порты, запретили вход кораблей, связанных с государством-террористом россией.

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Европейский Союз активно работает над шестым пакетом санкций против россии за войну в Украине, который может включать частичный запрет на импорт российской нефти, а также может быть ориентирован на большее количество банков рф, которые будут исключены из международной платежной системы SWIFT.

Фото иллюстративное из сайта vesselfinder.com

По материалам: Укринформ