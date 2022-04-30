Украина благодарна Польше и ее народу за мощную поддержку — Зеленский

30.04.2022 00:23

Укринформ

Владимир Зеленский выразил благодарность за беспрецедентную поддержку, которую Польша и ее народ оказывают Украине

Об этом Зеленский сказал в интервью польским СМИ, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Хочу поблагодарить народ Польши, потому что это беспрецедентная поддержка Украины. Беспрецедентная поддержка украинского народа со стороны польского народа», – сказал Президент.

По его словам, Польша приняла 2,5 млн украинцев, вынужденно покинувших родину, спасаясь от войны, и сейчас делает все, чтобы они не чувствовали себя беженцами.

Владимир Зеленский также отметил, что благодарен лично Анджею Дуде и его жене Агате, которые «показали особое отношение к Украине».

Отдельно он отметил тот факт, что на фоне войны Украина и Польша смогли объединиться и отодвинуть на второй план имевшиеся до этого исторические вопросы.

«У Польши – особые отношения с Украиной, и мне кажется даже те исторические вопросы, которые есть у двух государств, мелкие по сравнению с тем, какими объединенными стали наши страны с начала этой наглой войны со стороны россии. Дружество, единение – все это мы ощущали от Польши», – сказал Зеленский.

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По его словам, с самого начала вторжения россии в Украину он находится на постоянной связи с польским коллегой – каждый день или несколько раз в день. Это помогало быстро принимать общие решения, которые способствовали разрешению ситуации, которая сложилась на границах с украинскими гражданами, спасавшимися от войны.

«Мы по телефону решали открывать (границы. – Ред.). Польша встречала украинцев не просто как своих соседей – как семью, не проверяя, потому что не было времени проверять документы каждого ребенка», – сказал Президент.

Он выразил благодарность, что «Польша забыла о бюрократии, как и Украина, и у нас были именно такие особые отношения в первые дни».

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Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину окончательно стало понятно, кто друг, а кто враг.

«И понимание, кто в будущем исторически для нас партнер, тоже появилось. У нас нет двух мнений. Для объединения и победы в войне – одно мнение, один друга, один враг. Это совершенно понятное дело. Когда ты не тратишь время на излишние диалоги. Ты точно знаешь: там – враг, а здесь – друг. И это просто, потому что это прямо», – подчеркнул глава государства.

С 24 февраля идет масштабное российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и разрушает объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и сел.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ