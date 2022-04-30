Ответ на ядерный шантаж россии должен быть сильным — Ермак
Ответ на ядерный шантаж россии должен быть сильным — Ермак
30.04.2022 14:14
Укринформ
Ответ на ядерный шантаж, к которому постоянно прибегают россияне, должен быть сильным.
Так глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал в Телеграме дискуссии о запрете импорта ядерного топлива из россии для АЭС и проектов с участием дочерней компании «Росатома», которые ныне продолжаются в ЕС, передает Укринформ.
"В Евросоюзе начались дискуссии о запрете импорта ядерного топлива из рф для АЭС и проектов с участием дочерней компании "Росатома". Такую информацию сообщает Politico.
Санкции против ядерной энергетики россии уже обсуждали на встрече послов ЕС и Еврокомиссии.
Считаю это верным. В Плане санкционной группы Макфола-Ермака, который мы подготовили для наших союзников, предусмотрены санкции против "Росатома", — написал Ермак.
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Он подчеркнул, что "россияне постоянно пытаются использовать ядерный шантаж", и "ответ на это должен быть сильным".
Как сообщал Укринформ, издание Politico со ссылкой на собственные дипломатические источники в ЕС сообщило, что россия стоит перед угрозой введения санкций в области атомной энергетики, поскольку Германия поддерживает запрет на уран.
Германия, по данным издания, пообещала свою поддержку в вопросе введения санкций на импорт урана из россии и других отраслей гражданской ядерной промышленности путина в ответ на его вторжение в Украину.
Вопрос обсуждался на этой неделе на встрече с послами ЕС и Еврокомиссией. Инициаторами выступили Польша и страны Балтии.
Такой шаг может повлиять на поставку урана, являющегося топливом для блоков, построенных ранее россией, а также на новые ядерные проекты, которыми руководит российская дочерняя компания «Росатома» в Западной Европе, базирующаяся в Париже.
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Когда такой запрет может быть введен, неизвестно. Для самих европейцев этот шаг не будет безболезненным, ведь 20% всего уранового импорта приходится на россию, что делает ее вторым по величине поставщиком в ЕС после Нигера.
Наиболее зависимыми от российского урана являются Чехия, Венгрия, Финляндия, Болгария, Румыния и Словакия, ведь АЭС у них строила рф (и ранее СССР). Между этими пятью странами ЕС и американским поставщиком Westinghouse уже велись переговоры по производству топлива для этих российских реакторов.
Слухи о возможном эмбарго уже привели к росту цены на уран на мировых рынках.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ