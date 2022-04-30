Главы МИД стран Балтии и Польши призывают увеличить военные поставки Украине

30.04.2022 02:49

Укринформ

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши на встрече в Риге призвали увеличить военные поставки в Украину, а также усилить антироссийские санкции, особенно в энергетическом секторе

Об этом корреспонденту Укринформ сообщили в МИД Латвии.

«Были обсуждены наиболее эффективные способы помощи Украине в борьбе с российской военной агрессией. Министры иностранных дел были единодушны в том, что необходимо продолжить и активизировать поставки военной техники и вооружения. Санкционный режим против России также необходимо усилить, предусмотрев дальнейшие ограничительные меры в энергетическом секторе», — отметили в МИДе.

Также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам трансатлантической безопасности перед саммитом НАТО (Мадрид, 29-30 июня). Было отмечено необходимость усиления и расширения постоянного присутствия сил Альянса на восточном фланге.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что нынешние изменения в ситуации безопасности в регионе требуют переориентации политики НАТО. «Мы хотим добиться постоянного присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польши, что позволило бы нам противостоять любой угрозе со стороны России и беларуси и защитить каждый сантиметр нашей территории», — сказал Ринкевичс.

Министры также договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики с целью обеспечения независимости от российских ресурсов в кратчайшие сроки.

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24 февраля россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление. Враг ведет массированные обстрелы и бомбежки мирных украинских городов и сел. ВСУ, Силы территориальной обороны и весь украинский народ эффективно сопротивляются российским войскам и наносят им большие потери.

После начала войны против рф и беларуси введены масштабные санкции со стороны мирового сообщества.

По материалам: Укринформ