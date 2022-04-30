Ермак встретился с главным советником Эрдогана – говорили о гарантиях безопасности
Ермак встретился с главным советником Эрдогана – говорили о гарантиях безопасности
30.04.2022 19:32
Укринформ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с пресс-секретарем, заместителем генерального секретаря Администрации Президента, главным советником Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном развитие системы действенных гарантий безопасности для Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время встречи Ермак проинформировал турецкого коллегу о ситуации на фронте и героическом сопротивлении украинского народа агрессору. Отдельно руководитель ОП сообщил о крайне сложной ситуации в Мариуполе.
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В ОП отмечают, что собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. «Особое внимание было уделено развитию системы действенных международных гарантий безопасности для нашего государства. Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон», — говорится в сообщении.
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Как сообщал Укринформ, 26 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным, во время которого отметил важность прекращения огня, эффективного функционирования гуманитарных коридоров, безопасной эвакуации и предложил провести встречу президентов Украины и рф в Стамбуле.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ