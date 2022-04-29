В ОП надеются, что шестой пакет санкций Евросоюза будет самым болезненным для россии

В ОП надеются, что шестой пакет санкций Евросоюза будет самым болезненным для россии

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29.04.2022 00:11

Укринформ

Замглавы Офиса Президента Андрей Сибига выразил надежду, что шестой пакет санкций, который планирует принять Евросоюз, будет самым болезненным для россии

Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

"Мы выступаем за полное энергетическое эмбарго, и все наши предложения были доведены до наших партнеров… Мы очень надеемся, что шестой пакет будет самым мощным и болезненным для российской стороны", — отметил Сибига.

Как сообщалось, в Брюсселе готовится шестой пакет санкций, в котором будут содержаться положения об энергоимпорте из рф.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отмечал, что в шестом пакете санкций Европейского Союза против россии планируется нефтяное эмбарго.

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Ранее Ермак заявлял, что в Евросоюзе нацелены на поэтапное ограничение закупок нефти в России, а Украина пытается сделать их наиболее жесткими.

Руководство ЕС работает над возможностью введения эмбарго на российские нефтепродукты, что станет одним из мощнейших ударов для экономики россии, которая уже существенно пострадала от санкций из-за развязанной кремлем войны в Украине.

По материалам: Укринформ