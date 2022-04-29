Мир в Украине должен быть установлен согласно уставу ООН – Гутерреш

Мир в Украине должен быть установлен согласно уставу ООН – Гутерреш

28.04.2022 22:56

Укринформ

Война должна закончиться и мир должен быть установлен согласно уставу ООН и положениям международного права.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

В частности генсек ООН подчеркнул, что российское вторжение в Украину является нарушением ее территориальной целостности и устава ООН.

"Эта война должна закончиться и должен быть установлен мир согласно уставу ООН и положениям международного права", — подчеркнул Гутерреш.

Он заверил, что международная организация не будет сдаваться и продолжит призывать к полному прекращению огня, а также принятию немедленных практических мер по минимизации человеческих страданий: «Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и снабжение».

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По словам генсека ООН, визит в Киев имеет целью сфокусироваться на опциях, которые может использовать ООН для усиления своей поддержки украинских граждан, спасения жизней, минимизации страданий и помощи в поиске пути к миру.

Гутерреш отметил, что приехал в Украину, чтобы сосредоточиться на нуждах непосредственно на местах.

Как сообщалось, Гуттереш посетил пострадавшую от российских захватчиков Бородянку в Киевской области.

Генсек ООН 27 апреля прибыл в Украину после посещения москвы, где встретился с главой кремля владимиром путиным.

По материалам: Укринформ