Канада хочет вернуть посольство в Киев — глава МИД

28.04.2022 04:50

Укринформ

Канада работает над тем, чтобы вскоре возобновить работу своего посольства в Киеве

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в эфире телеканала СВС.

"Мы должны возобновить работу посольства в Киеве, это важный символический жест", — сказала Жоли.

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Она добавила, что Канада "имеет прекрасного посла, которая уже некоторое время находится вместе с командой в Польше".

"Мы рассматриваем варианты открытия посольства и вскоре сможем сказать больше", — отметила министр.

Как сообщалось, незадолго до российского вторжения в Украину Канада временно перевела свое посольство во Львов. Потом все дипломаты были эвакуированы в Польшу, где они находятся до сих пор.

По материалам: Укринформ