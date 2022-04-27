Гутерреш в москве акцентировал на нарушении россией Устава ООН

26.04.2022 20:39

Укринформ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который прибыл во вторник в москву, заявил журналистам, что ООН рассматривает вторжение россии нарушением территориальной целостности Украины, что противоречит Уставу Организации.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом он сказал после переговоров с министром иностранных дел рф лавровым.

Гутерреш отметил, что провел «очень откровенный разговор» с лавровым, «и что понятно, есть две разные позиции относительно того, что происходит в Украине».

Россия заявляет, что проводит «специальную военную операцию» в Украине, тогда как для ООН вторжение 24 февраля является нарушением территориальной целостности страны и противоречит Уставу ООН, подчеркнул он.

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«Но я глубоко убежден, что чем быстрее мы закончим эту войну, тем лучше для народа Украины, для народа российской федерации и для тех, кто далеко за ее пределами», — добавил он.

Генсек ООН изложил предложения, которые позволят создать условия для безопасной эвакуации гражданского населения Донбасса, в частности Мариуполя, и доставки гуманитарной помощи.

Отметив свою роль «посланника мира», Гутерреш напомнил, что ООН неоднократно призывала к прекращению огня для защиты гражданского населения, а также к политическому диалогу для поиска решения, чего до сих пор не произошло.

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Говоря о «жестокой битве», продолжающейся на Донбассе, он отметил, что погибают многие гражданские лица, сотни тысяч оказались в ловушке. По словам главы ООН, сообщения о нарушениях, а также возможные военные преступления потребуют независимого расследования для привлечения виновных к ответственности.

«Нам срочно нужны гуманитарные коридоры, действительно безопасные и эффективные, которые бы все уважали, для эвакуации гражданского населения и доставки столь необходимой помощи», — подчеркнул Гутерреш, а также предложил создать гуманитарную контактную группу в составе представителей россии, Украины и ООН «для поиска возможностей открытия безопасных коридоров с локальным прекращением боевых действий, а также гарантии того, что они действительно эффективны».

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Ситуацию в Мариуполе он назвал «кризисом внутри кризиса», подчеркнув готовность ООН мобилизовать свои человеческие и материально-технические ресурсы, чтобы помочь спасти жизнь людей.

Гутерреш предложил, чтобы ООН, Международный комитет Красного Креста, украинские и российские силы координировали работу как по обеспечению эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Мариуполь, в частности, территорию завода «Азовсталь», в любом избранном ими направлении, так и по доставке гуманитарной помощи.

Генсек подчеркнул необходимость «сохранить ценности многостороннего подхода» в условиях войны и ее последствий во всем мире, соблюдения Устава ООН и международного права, признания полного равенства между государствами.

Он также рассказал о «шоковых волнах» от войны, которые ощущаются по всему миру. Речь идет о «резком ускорении» роста цен на продовольствие и энергию, что особенно сказывается на наиболее уязвимых странах.

Гутерреш также должен встретиться с путиным.

В четверг он посетит Украину, где проведет переговоры с Президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Фото з сайту: news.un.org

По материалам: Укринформ