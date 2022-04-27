Глава Пентагона объявил о создании Контактной группы по вопросам обороны Украины

27.04.2022 01:14

Укринформ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о создании международной Контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 40 государств, которые собрались впервые во вторник в Рамштайне и планируют проводить подобные встречи в будущем.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Германии, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы расширим наш форум, который будет продолжаться после сегодняшней встречи», – отметил министр обороны США.

В этой связи он объявил, что активное взаимодействие глав оборонных ведомств и начальников штабов, которое имело место во вторник в Рамштайне, продолжится в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Группа станет движущей силой для государств доброй воли, чтобы активизировать совместные усилия, скоординировать помощь и сосредоточиться на победе в нынешнем противостоянии (российской агрессии – ред.), а также в предстоящей борьбе», – заявил Остин.

По его словам, встречи планируется проводить как в формате физического присутствия, так и в виртуальной форме.

Как сообщал Укринформ, министр обороны США Ллойд Остин вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном накануне посетили с визитом поддержки Украину, где провели встречи с государственным руководством нашей страны.

По материалам: Укринформ