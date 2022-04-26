В Раде призывают запретить ОПЗЖ участвовать в заседаниях

26.04.2022 21:15

Укринформ

Народные депутаты обратились к Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и председателю Регламентного комитета парламента по поводу недопустимости участия представителей партии ОПЗЖ в пленарных заседаниях парламента и его рабочих органах.

Об этом сообщается на Телеграм-канале Верховной Рады, передает Укринформ.

Как заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко, "это совместное с другими фракциями и депутатскими группами обращение к спикеру по поводу запрета участвовать в работе Верховной Рады ОПЗЖ, которые теперь переименовались в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" .

По его словам, одной из причин такого предложения является блокирование фракцией ОПЗЖ принятия во втором чтении закона "О политических партиях", который должен запретить деятельность пророссийских политических сил в Украине.

Как сообщалось, 21 апреля по решению Совета национальной безопасности и обороны пророссийская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" приостановила деятельность в Верховной Раде по решению СНБО.

При этом в парламенте была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших депутатов от партии ОПЗЖ.

По материалам: Укринформ