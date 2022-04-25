В ПАСЕ призывают к максимальному давлению на россию и единству для поддержки Украины

В ПАСЕ призывают к максимальному давлению на россию и единству для поддержки Украины

25.04.2022 18:37

Укринформ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам призывает к единству для поддержки Украины и максимальному давлению на российскую федерацию с целью прекращения её агрессии.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы, передаёт Укринформ.

В частности, комитет оценивает агрессию россии против Украины как «акт беспрецедентной тяжести» с далеко идущими последствиями для всего мира.

В заявлении подчеркивается, что агрессия россии, среди прочего, повлекла самый серьезный гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту расходов на энергоносители и угрозе продовольственной безопасности.

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«Не только масштаб этого вызова, но и ответ Совета Европы и его государств-членов на него будут формировать будущее европейской истории», – подчеркивают парламентарии.

Комитет решительно осуждает агрессию россии, подтверждает солидарность с Украиной и её народом, непреклонную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

В то же время комитет заявил, что «обеспокоен все большим количеством доказательств зверств, совершенных российскими вооруженными силами», и выразил свою полную поддержку всем усилиям по расследованию нарушений россией международных норм прав человека, международного гуманитарного права, а также по расследованию других международных преступлений, включая преступления против человечности и геноцида, и призвал привлечь агрессора к ответственности.

При этом предлагается "активизировать взаимодействие Совета Европы с белорусским и российским гражданским обществом, правозащитниками, независимыми журналистами, учеными и демократическими силами, которые уважают ценности и принципы Совета Европы".

Комитет утвердил проект резолюции и рекомендации на основе доклада Франка Швабе (Германия), который должен быть рассмотрен Парламентской ассамблеей СЕ в среду, 27 апреля.

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Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска рф обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

По материалам: Укринформ