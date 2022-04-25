Только полное эмбарго на импорт нефти может остановить преступления рф в Украине — Кулеба

Только полное эмбарго на импорт нефти может остановить преступления рф в Украине — Кулеба

25.04.2022 16:22

Укринформ

Для прекращения русских военных преступлений нужно ввести реальное эмбарго на нефть, чтоб избавить пути на доходах от его реализации.

Как передает Укринформ, об этом заявил в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению российских военных преступлений, они должны сначала лишить путина доходов от нефти. Хватит оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют. российская нефть наполнена украинской кровью. Прекратите ее покупать! ЕС нуждается в реальном эмбарго на российскую нефть», — отметил глава украинской дипломатии.

Он также отметил, что россия отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения.

«Проясним: любую смесь, содержащую любую российскую нефть, следует рассматривать как 100% российскую нефть. Не разрешайте россиянам найти способ обойти ограничения», — призвал Кулеба.

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Как сообщалось, Европейский Союз активно работает над шестым пакетом санкций против россии, который может включать частичный запрет на импорт российской нефти, а также может быть ориентирован на большее количество банков рф, которые будут исключены из международной платежной системы SWIFT.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что государства-члены Европейского Союза не пришли к согласию относительно полного эмбарго или повышения пошлин на импорт российской нефти и газа. Он отметил, что эта тема будет обсуждена на следующем саммите ЕС в конце мая, и он не ожидает какого-либо решения по этому поводу раньше.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ