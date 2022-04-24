Зеленский планирует обсудить Блинкеном и Остином поставки оружия и гарантии безопасности

23.04.2022 22:37

Укринформ

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином во время их визита в Украину поставки оружия и гарантии безопасности.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

«Почему важно, чтобы к нам приезжали лидеры? Отвечу прагматично: потому что нельзя сейчас к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или каких-то тортиков, мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие. Поэтому я считаю, что мы сможем получить от Соединенных Штатов договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше», – отметил Зеленский.

Также Президент отметил, что Украина ожидает поддержки США в диалоге с Германией, чтобы немецкие партнеры «начали нам поставлять именно то, что у них есть и что они сейчас не используют».

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Кроме того, он рассказал, что есть стратегические вопросы по гарантиям безопасности, которые, по словам главы государства, нужно уже обсуждать предметно.

«Потому что Соединенные Штаты будут одним из лидеров стран безопасности для нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, в воскресенье, 24 апреля, министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен посетят Украину.

По материалам: Укринформ