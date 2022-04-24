Политика

Ермак сказал, что точно не может быть объектом переговоров с рф

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Ермак сказал, что точно не может быть объектом переговоров с рф

Ермак сказал, что точно не может быть объектом переговоров с рф

24.04.2022 14:54

Укринформ

Объектом переговоров с россией не могут быть независимость, территориальная целостность и суверенитет Украины.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью французскому телеканалу TF1, передает Укринформ.

"Для нас объектом переговоров не может быть наша независимость, не может быть территориальная целостность и суверенитет нашего государства, — сказал Ермак.

Также он отметил, что вопрос Крыма непростой, и обсуждается, что решение этого вопроса может быть отложено на какой-то период. Но, по его словам, Украина никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет бороться за эту территорию.

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Как сообщалось, последние очные переговоры между украинской и российской делегациями проходили в Стамбуле. Украинская делегация выступила с рядом предложений относительно прекращения войны, среди которых — подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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