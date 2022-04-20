Зеленский встретился с Мишелем – обсудили поддержку Украины и критерии вступления в ЕС
Зеленский встретился с Мишелем – обсудили поддержку Украины и критерии вступления в ЕС
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20.04.2022 17:28
Укринформ
Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили ответы для анкеты относительно соответствия Украины критериям Европейского Союза.
Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Укринформ.
«Большой друг Украины президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против россии, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты относительно соответствия критериям ЕС», — отметил Президент.
Он поблагодарил президента Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.
Как сообщал Укринформ, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину.
Украина 18 апреля отправила Европейской комиссии ответы на опросник относительно соответствия политическим и экономическим критериям членства в Евросоюзе для получения статуса кандидата на вступление.
По материалам: Укринформ