Зеленский встретился с Мишелем – обсудили поддержку Украины и критерии вступления в ЕС

Зеленский встретился с Мишелем – обсудили поддержку Украины и критерии вступления в ЕС

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20.04.2022 17:28

Укринформ

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили ответы для анкеты относительно соответствия Украины критериям Европейского Союза.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

«Большой друг Украины президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против россии, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты относительно соответствия критериям ЕС», — отметил Президент.

Он поблагодарил президента Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

Как сообщал Укринформ, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину.

Украина 18 апреля отправила Европейской комиссии ответы на опросник относительно соответствия политическим и экономическим критериям членства в Евросоюзе для получения статуса кандидата на вступление.

По материалам: Укринформ