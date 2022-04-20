Кислица раскритиковал Совбез ООН за беспомощность в вопросе кризиса из-за вторжения РФ

20.04.2022 03:22

Укринформ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совет Безопасности ООН за беспомощность в разрешении кризиса, вызванного российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

С января Совбез провел более десятка встреч, посвященных российской агрессии против Украины, отметил он. «Мы все ценим свое время, поэтому позвольте спросить вас: как наши встречи влияют на занимающего место в Совбезе, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?» – сказал Кислица, имея в виду положение о том, что постоянным членом СБ определен СССР, а не россия.

Также Кислица подчеркнул, что эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине.

Читайте также: Кулеба: россия должна услышать Генсека ООН и прекратить войну

При этом он заявил о важности предоставления помощи Украине на двустороннем уровне.

«Неужели вы готовы свести роль Совета Безопасности в решении тяжелейшего кризиса по вопросам безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только до обсуждений?» – спросил постпред.

Он «настойчиво призвал» Совбез «серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия россии в этом зале, которая препятствует выполнению Советом его главного долга – поддержанию международного мира и безопасности».

Читайте также: ООН зафиксировала 2 104 смерти гражданских украинцев с начала полномасштабного вторжения рф

По словам Кислицы, неспособность СБ влиять на войну россии против Украины обусловлена ​​тем, что «Совет Безопасности продолжает делать вид, будто россия является полноправным и легитимным постоянным членом».

По его убеждению, роль этого органа не изменится, «если ответ не будет найден в ближайшее время».

В соответствии со статьей 23 Устава ООН Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Китай, Франция, СССР, Великобритания и США являются постоянными членами, россии среди них нет. В то же время рф занимает место постоянного члена, считая себя продолжателем Советского Союза.

Как сообщал Укринформ, во вторник Совет Безопасности ООН обсудил гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российским вторжением.

По материалам: Укринформ