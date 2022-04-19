В ЕС опровергают заявления россии, что поставка оружия Украине означает «больше войны»

19.04.2022 16:07

Укринформ

Продолжение войны россии против Украины связано исключительно с решениями кремля, который может остановить эту агрессию уже сегодня, если будет иметь такую ​​политическую волю.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает корреспондент Укринформа.

Именно так представитель ЕС ответл на вопрос журналистов, не приведут ли поставки европейского оружия в Украину к усилению войны и еще большим жертвам среди украинцев.

«Эта война может остановиться сегодня, если россия примет такое решение. Это не имеет ничего общего с поставкой оружия в Украину. Украина только обороняется. Война будет остановлена ​​в тот день, когда россия решит остановить ее. Не следует связывать между собой эти две разные вещи, еще и потому, что именно такую ​​связь пытаются делать россияне. Но именно россия имеет желание продолжать агрессию против Украины», — подчеркнул Мамер.

В свою очередь представитель ЕС Питер Стано, отвечая на этот же вопрос, отметил, что поставка от ЕС и стран-членов большего количества оружия для Украины не означает «больше войны», поскольку только предоставляет украинской армии больше возможностей для обороны и защиты своей страны и своего народа от безумной и безосновательной российской агрессии.

«Рамки, в которых ЕС пытается найти решение для этого конфликта, – это ООН и международные площадки, поскольку россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Российская агрессия направлена ​​не только против Украины. Это также агрессия против Хартии ООН, против международного гуманитарного права, против правил и принципов, по которым построен современный цивилизованный мир. Это откровенный вызов международным правилам, и он должен быть решен международными усилиями…» — отметил Стано.

Отвечая на уточняющий вопрос, верит ли ЕС в возможность нанесения военного поражения россии или же будет отдавать предпочтение поиску дипломатического решения, Стано подчеркнул, что ЕС всегда за решение всех спорных вопросов путем переговоров, а не агрессивной войны.

«С начала противозаконной агрессии россии, и даже задолго до этого, ЕС подчеркивал, что любые вопросы в отношениях между россией и Украиной, реальные или сюрреалистические, должны обсуждаться за столом переговоров. ЕС поддерживал такое обсуждение во многих форматах. Но от россии зависит, когда она решит остановить свою агрессию против Украины и ее народа. До того времени Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину – финансово, экономически, а также в военном измерении», – заявил Стано.

При этом он подтвердил, что ЕС будет продолжать политику санкций, чтобы ограничить способность путинской машины войны нести в Украину смерть и разрушения.

«Мы будем усиливать международное давление на путина, чтобы остановить эту войну. Потому что россия все больше изолирует себя от международного сообщества вследствие нарушений международного законодательства и своего неуважения к Хартии ООН», — добавил представитель ЕС.

Как сообщалось, 24 февраля 2022 года россия продолжила военную агрессию против Украины, которая началась в 2014 году, и начала массированные бомбардировки мирных украинских городов и сел. российские военные развязали массовый террор на временно захваченных территориях. Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны оказывают ожесточенное сопротивление российским захватчикам и наносят им огромные потери.

Евросоюз применил уже пять пакетов экономических и индивидуальных санкций против россии и ее чиновников. Кроме того, ЕС выделил 1,5 млрд евро для поставки в Украину оружия и летального военного оборудования, что является первым таким случаем за всю его историю.

По материалам: Укринформ